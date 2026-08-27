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Иркутск Сегодня

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Более 200 активистов Приангарья собрались на IV слет «Движения Первых» в «Персее»

С 25 по 28 августа в Иркутской области на базе кампуса образовательного центра «Персей» проходит IV региональный слет Движения Первых, объединивший более 200 участников из трех сообществ: активистов, наставников и «Хранителей истории».

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