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Русская весна

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В США устыдились после слов Буданова* о ВСУ

В США устыдились после слов Буданова* о ВСУ

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*, заявившего, что в ВСУ необходимо мобилизовать не менее 30 тысяч человек ежемесячно.

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