"Вывешивают флаги РФ на официальных приёмах": Весь мир втянулся в игру «отлупи Запад» в качестве мести за былые унижения
Злорадство – чувство не самое хорошее, но человек слаб и удержаться от соблазна может не всегда. Сейчас в мире происходит сложнейший процесс медленного и болезненного крушения былого строя, на обломках которого может быть построена новая система мироустройства.
Комментарии
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Я бы с удовольствием пожала руку этой жительнице из Армении! Миру - Мир!!! Доброму уму - власть!!!
......а мы в России и не злорадствуем......они за что боролись - на то и напоролись......пусть и гейропа и пиндостан теперь кушают полной ложкой свои санкции.......
Санкции часто бывает- это палка о двух концах.... Россия, благодаря мудрому руководству сумела оба конца направить на врагов своих,которые думали,что эти бесконечные запреты уничтожат Россию. Но вырыли яму себе!
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