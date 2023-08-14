Спички - не игрушка

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"Вывешивают флаги РФ на официальных приёмах": Весь мир втянулся в игру «отлупи Запад» в качестве мести за былые унижения

"Вывешивают флаги РФ на официальных приёмах": Весь мир втянулся в игру «отлупи Запад» в качестве мести за былые унижения

Злорадство – чувство не самое хорошее, но человек слаб и удержаться от соблазна может не всегда. Сейчас в мире происходит сложнейший процесс медленного и болезненного крушения былого строя, на обломках которого может быть построена новая система мироустройства.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Я бы с удовольствием пожала руку этой жительнице из Армении! Миру - Мир!!! Доброму уму - власть!!!
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6 час.
Леонид Попивняк
......а мы в России и не злорадствуем......они за что боролись - на то и напоролись......пусть и гейропа и пиндостан теперь кушают полной ложкой свои санкции.......
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5 час.
Марина Козуб
Санкции часто бывает- это палка о двух концах.... Россия, благодаря мудрому руководству сумела оба конца направить на врагов своих,которые думали,что эти бесконечные запреты уничтожат Россию.  Но вырыли яму себе!
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1 час.

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