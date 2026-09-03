Россия перешла к новому этапу конфликта – Киев станет непригодным для жизни? Турки испугались после заявления Зеленского.
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там все должно стать непригодным для жизни, так не доставайся же ты никому...
Обвиняют,ну и что с того? Работайте, братья!
Обвинения ?😂
Насчет пожаров: да хусним насчет обвинения Москвы...
РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ! В ТРУХУ БАНДЕР-ЛОГОВО!