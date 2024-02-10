Допринмаетесь бежэнцев уже сколько попринимали азербайджанцы в Москве себя чувствуют лучше чем русские москвичи а армяне в Ростове икраснодаре как у себя в доме а русские вэтих городах как приезжие э мигранты допринимались?

Ратник Ратник

Вот и настало время разобраться, кто из них стал подлинным ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ (Симонян, например), а кто жирует за счёт диаспор и продажных местных представителей власти и правокараульщиков. Вот последних, вместе с их крышей, сраной метлой из России. первых - на историческую родину. Вторых - на зону.