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Царьград

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Нож в спину России от "союзника": Армения атаковала русских пограничников

Нож в спину России от "союзника": Армения атаковала русских пограничников

России прилетел нож в спину, притом от "союзника". Армения атаковала русских пограничников. Подконтрольные Николу Пашиняну СМИ развернули целую информационную кампанию.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Допринмаетесь бежэнцев уже сколько попринимали азербайджанцы в Москве себя чувствуют лучше чем русские москвичи а армяне в Ростове икраснодаре как у себя в доме а русские вэтих городах как приезжие э мигранты допринимались?
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16 час.
Ратник Ратник
Вот и настало время разобраться, кто из них стал подлинным ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ (Симонян, например), а кто жирует за счёт диаспор и продажных местных представителей власти и правокараульщиков. Вот последних, вместе с их крышей, сраной метлой из России. первых - на историческую родину. Вторых - на зону.
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14 час.

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