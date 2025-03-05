Стивен Бэннон критически высказался о поведении Зеленского в Белом доме

Экс-советник Трампа, Стивен Бэннон, раскритиковал Владимира Зеленского за поведение в Белом доме. Лидер Украины, стремясь к гарантиям США, спровоцировал скандал, но позже выразил готовность к переговорам и миру под руководством Трампа.