Экс-советник Трампа, Стивен Бэннон, раскритиковал Владимира Зеленского за поведение в Белом доме. Лидер Украины, стремясь к гарантиям США, спровоцировал скандал, но позже выразил готовность к переговорам и миру под руководством Трампа.
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