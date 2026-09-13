Краснодар выиграл фестиваль единоборств «Выбор сильных»

В Краснодаре подвели итоги краевого фестиваля единоборств «Выбор сильных». Финальные поединки прошли во Дворце самбо, где за победу боролись представители дзюдо, самбо, вольной и греко-римской борьбы.
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