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Посол России Грозов назвал недопустимым пересмотр итогов Нюрнбергского трибунала

Посол России Грозов назвал недопустимым пересмотр итогов Нюрнбергского трибунала

Посол России в Австрии Андрей Грозов выступил с заявлением о том, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и решений Нюрнбергского трибунала недопустимы.

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