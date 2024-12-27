На Дальнем Востоке увеличат число субсидируемых авиарейсов

На Дальнем Востоке планируется расширение сети субсидируемых авиамаршрутов с 66 до 72. Эти маршруты, соединяющие небольшие населённые пункты с региональными центрами, относятся к социально значимым направлениям.
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