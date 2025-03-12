Пионер в сфере роботов-пылесосов iRobot признался, что скоро может прекратить с...

Пионер в сфере роботов-пылесосов iRobot признался, что скоро может прекратить существованиеКомпания iRobot, известная своими роботами-пылесосами Roomba, заявила о финансовых трудностях, поставивших под сомнение её дальнейшее существование.
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