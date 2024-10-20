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Царьград

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Shot: в Дзержинске Нижегородской области ночью сбили беспилотники

Shot: в Дзержинске Нижегородской области ночью сбили беспилотники

Пока официального подтверждения этой информации нет.Несколько телеграм-каналов сообщили о попытке ВСУ минувшей ночью атаковать беспилотниками предприятия в городе Дзержинске Нижегородской области.

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