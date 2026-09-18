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"Чувствовал себя изолированным с детьми". Инсайдер раскрыл причину развода Аманды Сейфрид и Томаса Садоски

"Чувствовал себя изолированным с детьми". Инсайдер раскрыл причину развода Аманды Сейфрид и Томаса Садоски

Аманда Сейфрид и Томас Садоски развелись из-за того, что 40-летняя актриса была постоянно на съёмках, пока её муж занимался воспитанием их детей.

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