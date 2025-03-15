Мать с вооруженными ножами сыновьями ворвались в школу во французском Пуасси

Evgenija Palette

ЗАДАЧА " 1 - НИ ЗА ЧТО НЕ ДОПУСТИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ФАШИСТОВ, ЗАПЕРТЫХ В КУРСКОМ "КОТЛЕ"... Этот Американский СЛОН НАДЕЕТСЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ЖЕСТ "ДОБРОЙ ВОЛИ" Пусть сдают оружие и сдаются в плен... А ЗЕЛЯ пусть объявляет БЕЗОГОВОРОЧНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ... потому что еще ни один транспорт с американским оружием БУДЕТ ПОТОПЛЕН В ЧЕРНОМ МОРЕ... ( а Одесса была и будет русским городом)... ХВАТИТ, ГОСПОДИН ТРАМП, ДУРАКА ВАЛЯТЬ...!!!!!