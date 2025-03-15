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Мать с вооруженными ножами сыновьями ворвались в школу во французском Пуасси

Мать с вооруженными ножами сыновьями ворвались в школу во французском Пуасси

Мать с двумя сыновьями, вооруженными ножами, ворвались на территорию школы в городе Пуасси во Франции.

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Evgenija Palette
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