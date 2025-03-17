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«Пять раз тренировался с Джоковичем – и он всегда ужасно себя вел». Экс-203-я ракетка мира о работе спарринг-партнером на «Ролан Гаррос»

«Пять раз тренировался с Джоковичем – и он всегда ужасно себя вел». Экс-203-я ракетка мира о работе спарринг-партнером на «Ролан Гаррос»

Экс-203-я ракетка мира Жюль Мари рассказал, как помогал сербу. «Когда я был спарринг-партнером на «Ролан Гаррос», я пять раз тренировался с Джоковичем – и он всегда ужасно себя вел.

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