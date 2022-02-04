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Алина Загитова: «Синицина с Кацалаповым не без помарок, но хорошо откатали. Сейчас еще девочки и пары откатают, и мы вообще будем первыми»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оценила итоги ритм-танца на командном турнире Олимпиады в Пекине.

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