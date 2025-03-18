Марочко: украинские войска уходят из-под Волчанска Харьковской области

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко собщил, что командование Вооруженных сил Украины выводит группировку ВСУ из-под Волчанска Харьковской области, отправляя на другие участки фронта.
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