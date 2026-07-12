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Bloomberg: военное превосходство не принесло США победы в конфликте с Ираном

Bloomberg: военное превосходство не принесло США победы в конфликте с Ираном

REUTERS/Majid Asgaripour Военное превосходство США и Израиля не обеспечило Вашингтону стратегическую победу в конфликте с Ираном из-за серьезных просчетов руководства, 12 июля пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

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