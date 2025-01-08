США направили 10 вертолетов для тушения пожаров в Лос-Анджелесе

Министерство обороны США направило 10 вертолетов ВМС для борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе. По поручению президента Байдена, Пентагон также выделит персонал для помощи в тушении четырех активных возгораний в Калифорнии, которые уже унесли жизни двух человек.