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США направили 10 вертолетов для тушения пожаров в Лос-Анджелесе

США направили 10 вертолетов для тушения пожаров в Лос-Анджелесе

Министерство обороны США направило 10 вертолетов ВМС для борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе. По поручению президента Байдена, Пентагон также выделит персонал для помощи в тушении четырех активных возгораний в Калифорнии, которые уже унесли жизни двух человек.

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