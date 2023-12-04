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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии до 1,5-2 лет

В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии до 1,5-2 лет

Как считает депутат Соболев, это позволит создать мощную и обученную армию, которая сможет отражать потенциальные атаки противников В текущей военно-политической обстановке в России назрел вопрос увеличения срока службы в армии.

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