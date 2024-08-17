Театр абсурда
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Театр абсурда

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ДОНЕСИ ТЫ УЖЕ ДО ВСЕХ

ДОНЕСИ ТЫ УЖЕ ДО ВСЕХ

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Наша читательница в телеграм пишет: Подтверждаем, что англосаксам верить нельзя.

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Комментарии
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Астон Мартин
Пока идет сотрудничество с англосаксами так и будет идти &quot;тяни токай&quot; ,желательно и нужно выяснить как устроено сотрудничество - кто начальник а кто подчиненный в том числе и финансово экономической сфере с англо саксами  , и в торгово закупочной , торговать сырьем - это что , подчинение или нет , нужно дать четкий и ясный ответ на это , а так же  зачем рушили СССР и стали в результате в полную зависимость от англосаксов в том числе и по технологиям в авиционной , электронной , космической  , в том числе в образовательной и культурной сфере , зачем и кто лично это проводил , нужно уже отвечать на эти вопросы ??? почему все время кто то говорит об устаревших технологиях СССР , но они были независимы от запада и это основа  , почему про это умалчивается , и в сложный и острый момент именно эти технологии и выручают ...так кто же нас ведет в англосаксонский проект по захвату мира ...нужно все разложить по полкам и понять хитрую схему политического противостояния , или по сути подчинение англосаксонской схеме , а так же договора с американцами начиная с горбачевских времен ...и некую странную фразу - договора надо исполнять ...очень странную , потому что следом идет еще один вопрос - во имя чего их надо исполнять , что бы что ???????????🥸
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18 час.
Татьяна Кибишева
Кому надо исполнять? Только нам? А им жить по правилам, ими придуманными? Тогда что за идиоты сидят у нас во властных структурах? Кому, что и сколько они должны, коли вынуждены исполнять эти договора???!!!
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17 час.
Астон Мартин
там не идиоты сидят , они прекрасно все понимают , но заметим их зарплата в не один десяток раз превышает среднюю по стране и почему то никто не задается вопросом - а глав бух в каком кабинете заседает и кто это вообще и почему он нарезает такие заплаты ...поэтому и тяни толкай и многочисленные вопросы по поводу многочисленных странных вещей ...а говорить можно просто то что хотят услышать ...🥸
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17 час.

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