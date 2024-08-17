ДОНЕСИ ТЫ УЖЕ ДО ВСЕХ

Астон Мартин

Пока идет сотрудничество с англосаксами так и будет идти "тяни токай" ,желательно и нужно выяснить как устроено сотрудничество - кто начальник а кто подчиненный в том числе и финансово экономической сфере с англо саксами , и в торгово закупочной , торговать сырьем - это что , подчинение или нет , нужно дать четкий и ясный ответ на это , а так же зачем рушили СССР и стали в результате в полную зависимость от англосаксов в том числе и по технологиям в авиционной , электронной , космической , в том числе в образовательной и культурной сфере , зачем и кто лично это проводил , нужно уже отвечать на эти вопросы ??? почему все время кто то говорит об устаревших технологиях СССР , но они были независимы от запада и это основа , почему про это умалчивается , и в сложный и острый момент именно эти технологии и выручают ...так кто же нас ведет в англосаксонский проект по захвату мира ...нужно все разложить по полкам и понять хитрую схему политического противостояния , или по сути подчинение англосаксонской схеме , а так же договора с американцами начиная с горбачевских времен ...и некую странную фразу - договора надо исполнять ...очень странную , потому что следом идет еще один вопрос - во имя чего их надо исполнять , что бы что ???????????🥸