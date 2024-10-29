Дубинский: Зеленский оценил страдания украинцев в одну гривну в день

За тысячей гривен, которые Владимир Зеленский выделил украинцам, стоит план лишить выплат вынужденных переселенцев, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
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