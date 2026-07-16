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Царьград

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Правительство Оренбуржья усилило контроль из-за скупки топлива

Правительство Оренбуржья усилило контроль из-за скупки топлива

Штаб Оренбургской области выявил случаи спекулятивной скупки топлива. В ответ правительство региона ввело ежедневный контроль оптовых покупателей и отчетность топливных компаний для предотвращения нехватки горючего на автозаправках.

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