Правительство Оренбуржья усилило контроль из-за скупки топлива

Штаб Оренбургской области выявил случаи спекулятивной скупки топлива. В ответ правительство региона ввело ежедневный контроль оптовых покупателей и отчетность топливных компаний для предотвращения нехватки горючего на автозаправках.
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