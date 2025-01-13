Первые в этом году итоги от Александра Новикова

Глава города Смоленска Александр Новиков подвёл первые в этом году рабочие итоги: - градоначальник вместе со смолянами встретил Рождество в Успенском Кафедральном соборе; - мэр проверил качество уборки Смоленска, количество задействованных людей и техники, а также работу онлайн-карты на платформе «Умный Смоленск», при помощи которой можно следить за уборкой в режиме реального времени; - в Смоленске ведутся работы по очистке кровель от наледи, также ведётся ремонт кровель в 12 многоквартирных домах; - стартовала подготовка к ремонту тепловых сетей по программе модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой будет отремонтировано 11 тыс.