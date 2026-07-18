Соболев: «Понимаю ненависть фанатов «Спартака» ко мне. В ответ этой ненависти нет, максимальное уважение»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы над «Спартаком» в матче за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, 4:2 по пенальти) заявил, что понимает негативное отношение к себе со стороны болельщиков красно-белых.
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