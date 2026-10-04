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Тимофеева о том, что у нее украли часы в раздевалке в Пекине: «Вопрос решили. Мне очень жаль, что из-за этой ситуации возникла путаница»

Мария Тимофеева сообщила, что организаторы помогли решить вопрос с пропажей ее часов из раздевалки тысячника в Пекине.

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