Пускать в страны Балтии будут только тех россиян, кто против спецоперации

Именно этот показатель может послужить поводом для отказа во въезде.Граждан РФ, желающих въехать в страны Балтии - Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию и Польшу, на границе будут спрашивать, “чей Крым” и как они относятся к спецоперации на Украине.