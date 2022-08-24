Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена
    Думаю, пора перестать "грозить"; и перейти наконец к конкретным действиям! Они бессовестно сносят памятники  нашим Во...Депутат Государст...
  • Виктор Александров
    Стреляя в прошлое, поражаешь будущее. Это нам за то, что у нас нет Сталинграда. В этом плане мы не лучше. Стыдно. Чит...Крупнейший в Литв...
  • lakmus
    "Основным вопросом является поиск места, куда можно высадить астронавтов" - а мне казалось. что "основным" вопросом д...Агентство NASA пр...

Пускать в страны Балтии будут только тех россиян, кто против спецоперации

Пускать в страны Балтии будут только тех россиян, кто против спецоперации

Именно этот показатель может послужить поводом для отказа во въезде.Граждан РФ, желающих въехать в страны Балтии - Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию и Польшу, на границе будут спрашивать, “чей Крым” и как они относятся к спецоперации на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх