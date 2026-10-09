Курс ЕС на изоляцию России «надорвет» экономику Европы, заявил эксперт

Главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин в программе «Мнение» на News Front , что изоляция Латвии и других стран Прибалтики от России «ни к чему не приведет», а общий антироссийский курс Евросоюза «надорвет» экономику во многих европейских странах.