Полезный десерт: нутрициолог рассказала, сколько фиников можно съедать в день

Идеальный продукт для тех, кто ведёт активный образ жизни и не хочет отказываться от сладкого. Ксения Уваровская семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) «Финики известны человечеству с древнейших времён и уже тысячи лет занимают важное место в рационе жителей Ближнего Востока.