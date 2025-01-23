Полезный десерт: нутрициолог рассказала, сколько фиников можно съедать в день

Идеальный продукт для тех, кто ведёт активный образ жизни и не хочет отказываться от сладкого. Ксения Уваровская семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) «Финики известны человечеству с древнейших времён и уже тысячи лет занимают важное место в рационе жителей Ближнего Востока.
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