Зарплаты риелторов в Петербурге за год выросли почти на 30%

Риелторы являются одними из самых дефицитных специалистов в России. С начала года агентства недвижимости и девелоперские компании открыли в России более 18 тысяч вакансий, что на 8% больше, чем годом ранее.
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