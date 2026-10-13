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Вечерний Новосибирск

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В ДТП с 3 машинами погиб 21-летний парень на Чуйском тракте под Новосибирском

В ДТП с 3 машинами погиб 21-летний парень на Чуйском тракте под Новосибирском

По данным ГАИ, рано утром, 13 октября автомобиль Toyota Mark двигался по Чуйскому тракту со стороны Барнаула в направлении Новосибирска.

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