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В России начали прием заявок на обмен заблокированными активами

В России начали прием заявок на обмен заблокированными активами

Заявки на обмен заблокированными активами будут принимать в России до 8 мая Прием заявок по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа «С», начавшийся в понедельник, 25 марта, продлится до 8 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Инвестиционную палату, назначенной властями организатором обмена заблокированными активами.

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