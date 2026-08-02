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Царьград

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Житель Кубани потратил 70 тыс. рублей с карт забывшего их гостя

Житель Кубани потратил 70 тыс. рублей с карт забывшего их гостя

Следственные мероприятия в Красноармейском районе Краснодарского края завершены. Перед судом предстанет 57-летний местный житель, обвиняемый в использовании банковских карт своего знакомого, который забыл их после визита.

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