Житель Кубани потратил 70 тыс. рублей с карт забывшего их гостя

Следственные мероприятия в Красноармейском районе Краснодарского края завершены. Перед судом предстанет 57-летний местный житель, обвиняемый в использовании банковских карт своего знакомого, который забыл их после визита.
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