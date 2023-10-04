Офицер Марочко заявил, ВСУ уходят в глухую оборону и роют линии траншей возле Купянска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что на Купянском направлении боевики ВСУ перешли к обороне и пытаются вырыть сплошную линию окопов вокруг города.
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