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Дима Билан поставил карьеру на паузу ради одной особенной

Дима Билан поставил карьеру на паузу ради одной особенной

В конце июля Дима Билан представил шоу «Я ТВОЙ № 1», которое стало не только большим концертом, но и продолжением его поиска новых форм.

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