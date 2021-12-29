Происшествия

8 подписчиков

В Челябинской области заместитель главы города подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Ашинской городской администрации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх