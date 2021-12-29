В Челябинской области заместитель главы города подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Ашинской городской администрации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Ашинской городской администрации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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