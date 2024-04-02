Все в России хорошо, кроме русских...

ВЧ

Владимир Черноморский

Посмотрите на их лица и вы поймёте, что эти нелюди возьмутся за ножи, не имея заработки, не зная русского языка, они устроят такие акты терроризма, что мало не покажется. А кого это волнует, кроме денег