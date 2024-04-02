СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор
    Ах! Ах1 Вы что забыли Чубайса: рынок все расставит на свои места!!! Ну и что удивляться - он и расставляет: Был майор...Сначала некому ле...
  • Наталья
    Эх ты, клоп, еще и по чужим страницам ползаешь... А если тапком???Все в России хоро...
  • Василий Блохин
    Вы правы,на все 220%,эта гниль не перевоспитуема.«Спасибо вам, кра...

Все в России хорошо, кроме русских...

Все в России хорошо, кроме русских...

Таджикский поэт Мухаммад Азизов написал стихотворение о том как ему тяжело живётся в России и как он ненавидит русский народ (называет собаками и желтоголовыми), но всё равно прислуживает нам (неверным).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЧ
Владимир Черноморский
Посмотрите на их лица и вы поймёте, что эти нелюди возьмутся за ножи, не имея заработки, не зная русского языка, они устроят такие акты терроризма, что мало не покажется. А кого это волнует, кроме денег
Ответить
2 час.
Наталья
Пирадасина чержонопая.
Ответить
16 мин.
Наталья
Эх ты, клоп, еще и по чужим страницам ползаешь... А если тапком???
Ответить
14 мин.

Картина дня

наверх