Таджикский поэт Мухаммад Азизов написал стихотворение о том как ему тяжело живётся в России и как он ненавидит русский народ (называет собаками и желтоголовыми), но всё равно прислуживает нам (неверным).
Все в России хорошо, кроме русских...
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Посмотрите на их лица и вы поймёте, что эти нелюди возьмутся за ножи, не имея заработки, не зная русского языка, они устроят такие акты терроризма, что мало не покажется. А кого это волнует, кроме денег
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2 час.
Наталья
Пирадасина чержонопая.
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16 мин.
Наталья
Эх ты, клоп, еще и по чужим страницам ползаешь... А если тапком???
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14 мин.
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