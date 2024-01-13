Экономика России первая в Европе и пятая в мире. Уже радуемся или пока рано?

И все эти успехи мы достигли только благодаря понаехавшим черножопым. Ура товарищи.

Александр Симаков

Восклицательный знак ты забыл поставить. И запятую. А то как-то уныло твой лозунг выглядит. Без огонька и задоринки, как констатация факта, а не сарказм.