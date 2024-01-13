Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Экономика России первая в Европе и пятая в мире. Уже радуемся или пока рано?

Экономика России первая в Европе и пятая в мире. Уже радуемся или пока рано?

Всемирный банк обновил рейтинг экономик мира и наших «друзей» из «цветущего сада» ожидала парочка неприятных сюрпризов.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
И все эти успехи мы достигли только благодаря понаехавшим черножопым. Ура товарищи.
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1 д.
Александр Симаков
Восклицательный знак ты забыл поставить. И запятую. А то как-то уныло твой лозунг выглядит. Без огонька и задоринки, как констатация факта, а не сарказм.
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1 д.
Людмила Фирстова
Александр Ткаченко, только хохлы пишут без знаков препинания...ЦИПСО
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1 д.

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