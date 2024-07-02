Запад начал новый «крестовый поход» с помощью тех людей, предки которых капитулировали в 1945 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.
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