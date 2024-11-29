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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Козин: «Зенит» забрал 12 подборов под нашим щитом. Аналогичные проблемы были и в матче с «Уралмашем»

«Зенит» сегодня показал нам хороший урок. У нас снова возникли проблемы с подбором на нашем щите. В первой половине «Зенит» забрал 12 подборов под нашим щитом, аналогичные проблемы были и в матче с «Уралмашем».

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