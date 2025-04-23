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Царьград

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Пострадает не только урожай, но и здоровье: почему нельзя использовать старые шины для грядок

Пострадает не только урожай, но и здоровье: почему нельзя использовать старые шины для грядок

Многие сталкиваются с вопросом: а что делать со старыми шинами? У дачников частенько возникает соблазн пустить их на грядки или клумбы.

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