Ближний Восток: кто точит зубы на Израиль?

ВАЛЕРИЙ БУРТ В прошлом Израиль одолевал своих врагов, теперь ситуация выглядит более грозной В мае 2021 года палестинские военные группировки, в том числе ХАМАС, начали ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа.
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