БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ближний Восток: кто точит зубы на Израиль?

Ближний Восток: кто точит зубы на Израиль?

ВАЛЕРИЙ БУРТ В прошлом Израиль одолевал своих врагов, теперь ситуация выглядит более грозной В мае 2021 года палестинские военные группировки, в том числе ХАМАС, начали ракетный обстрел израильской территории из сектора Газа.

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