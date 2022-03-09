Фьючерсы на газ в Европе дешевеют на 4-14%, торгуются на уровне $2100-2300 - биржа ICE

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости/Прайм. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов в понедельник и выше 3300 долларов во вторник на торгах в среду снижаются на 4-14%, колеблются в диапазоне 2100-2300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.