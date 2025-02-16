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Вайдель: АдГ хочет установления очень хороших отношений с Россией

Вайдель: АдГ хочет установления очень хороших отношений с Россией

Сопредседатель и кандидат в канцлеры Германии от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель сообщила, что партия хотела бы установить "очень хорошие отношения" с Россией, а также завершить санкционную политику по отношению к ней, поскольку санкции в первую очередь вредят ФРГ.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Хорошим отношениям будем очень рады!  Побеждайте !!!
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