Вайдель: АдГ хочет установления очень хороших отношений с Россией

Сопредседатель и кандидат в канцлеры Германии от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель сообщила, что партия хотела бы установить "очень хорошие отношения" с Россией, а также завершить санкционную политику по отношению к ней, поскольку санкции в первую очередь вредят ФРГ.
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