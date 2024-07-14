Авторы Trails работают над новыми IP, потому что создание гигантской серии JRPG в т...

Авторы Trails работают над новыми IP, потому что создание гигантской серии JRPG в течение 20 лет “стагнирует” командуРазработчик Nihon Falcom выпускает JRPG-хиты в серии Trails уже целых два десятилетия, но сейчас студия работает над новыми идеями “в фоновом режиме”, чтобы избежать стагнации.