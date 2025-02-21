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«Язык наш веками отточен»: 21 февраля – День родного языка

«Язык наш веками отточен»: 21 февраля – День родного языка

21 февраля 1952 года от пуль полицейских в Бангладеше (Индия) погибли студенты, вышедшие на улицы в защиту своего родного языка – бенгали.

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