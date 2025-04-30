МИД КНР: Китай призывает США прекратить угрожать и оказывать давление в ходе переговоров о пошлинах

Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ -- Если США хотят решить вопросы, связанные с пошлинами, путем диалога и переговоров, они должны прекратить угрожать и оказывать давление, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.