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Китай

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МИД КНР: Китай призывает США прекратить угрожать и оказывать давление в ходе переговоров о пошлинах

Пекин, 29 апреля /Синьхуа/ -- Если США хотят решить вопросы, связанные с пошлинами, путем диалога и переговоров, они должны прекратить угрожать и оказывать давление, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

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