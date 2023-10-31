Двоих детей вывели полицейские из многоэтажки в Красноярске, где произошел пожар

Несколько дней назад в Красноярске сотрудники отдела полиции №3 МУ МВД России «Красноярское» инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Юлия Кайзер вместе со своим коллегой старшим сержантом полиции Максимом Подлевским двигались на автомобиле по улице Павлова, когда заметили пожар в квартире, расположенной на четвёртом этаже дома № 35.