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В Роструде напомнили о праздничных днях в 2023 году

В Роструде напомнили о праздничных днях в 2023 году

Роструд подготовил памятку о праздниках в 2023 году, длинные выходные ожидают россиян уже в феврале. —Новогодние каникулы — с 1 по 8 января;—День защитника Отечества — выходные с 23 по 26 февраля;—Международный женский день — 8 марта;—Праздник Весны и Труда — выходные с 29 апреля по 1 мая;—День Победы — выходные с 6 по 9 мая;—День России — выходные с 10 по 12 июня;—День народного единства — с 4 по 6 ноября.

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