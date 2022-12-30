В Роструде напомнили о праздничных днях в 2023 году

Роструд подготовил памятку о праздниках в 2023 году, длинные выходные ожидают россиян уже в феврале. —Новогодние каникулы — с 1 по 8 января;—День защитника Отечества — выходные с 23 по 26 февраля;—Международный женский день — 8 марта;—Праздник Весны и Труда — выходные с 29 апреля по 1 мая;—День Победы — выходные с 6 по 9 мая;—День России — выходные с 10 по 12 июня;—День народного единства — с 4 по 6 ноября.