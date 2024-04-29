«Цифровой океан» организовал первый IT-заплыв SwimIT в Лужниках. 200 пловцов, 14 команд на эстафете и нетворкинг

20 апреля журнал «Цифровой океан» при поддержке Safonov Coach Training System организовал уникальный IT-заплыв SwimIT в аквакомплексе ЛужникиВ субботу 20 апреля в закрытом бассейне спортивного комплекса «Лужники» было шумно: гремела энергичная музыка, билась о бортики хлорированная вода, ведущий Виктор Набутов бодро приветствовал участников мероприятия — руководителей и сотрудников топовых отечественных компаний, которые в этот день оставили ноутбуки дома, а деловые костюмы сменили на купальные, чтобы принять участие в первом в своем роде IT-заплыве SwimIT.