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Пятый канал

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Пострадавшая у храма в Москве фельдшер находится в тяжелом состоянии

Пострадавшая у храма в Москве фельдшер находится в тяжелом состоянии

Начинаем выпуск с эксклюзивных кадров «Известий». Прямо у входа в московский храм неадекватный мужчина сегодня угрожал прихожанам.

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